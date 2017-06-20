Водолазы начали поиски пропавших на Ладожском озере подростков

Ранее к операции в Карелии приступили 247 человек и 43 единицы техники, в том числе два вертолёта Ми-8.

Водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы приступили к поиску троих из пяти подростков, перевернувшихся на лодке на Ладожском озере в Карелии.

В настоящее время на месте происшествия работают десять водолазов.

Ранее Лайф сообщал, что лодка с пятью подростками перевернулась в Питкярантском районе Карелии на Ладожском озере. Всего на борту находилось пять человек — четверо парней и одна девушка. На берег удалось выбраться двум молодым людям — Андрею Ж. и Игорю Д.

Подробную информацию о происшествии читайте в нашей текстовой трансляции.