"Это ад". Пожарные были поражены масштабом возгорания в лондонской многоэтажке

Направлявшиеся на вызов спасатели, завидев охваченную огнём высотку, сравнили увиденное с адом.

Пожарные, направлявшиеся тушить пожар в лондонской многоэтажке, были шокированы видом, который открылся им по дороге. Как следует из записи, опубликованной Daily Mail, спасатели характеризовали увиденное как "ад" и не знали, как им удастся попасть в пылающее здание.

— Это реальное здание, и там внутри люди? — спрашивает один из пожарных у своих коллег.

По мере того, как машина приближается к месту ЧП, один из пожарных говорит, что всё происходит по-настоящему.

Напомним, полиция ранее официально признала жертвами трагедии тех 58 человек, судьба которых после пожара оставалась неизвестной.

Причиной возгорания, согласно одной из версии, мог стать неисправный холодильник, по другой версии — недобросовестность застройщика, сэкономившего на материалах для облицовки здания.