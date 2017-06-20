Порошенко ждёт вступления в силу соглашения об ассоциации с ЕС с 1 сентября

В настоящее время президент Украины находится с визитом в Вашингтоне, в рамках которого он встретится с Дональдом Трампом.

Президент Украины Пётр Порошенко ожидает вступления в силу соглашения об ассоциации страны с ЕС в полном объёме 1 сентября 2017 года.

— Прямо из Вашингтона я лечу в Брюссель для того, чтобы принять участие в передаче ратификационных грамот, которые подписаны Его Величеством королём Нидерландов. И это последняя страна, которая завершает процесс ратификации, и Украина с 1 сентября имеет высокую честь, что соглашение об ассоциации вступит в силу, — заявил Порошенко во время общения с украинской диаспорой.

Как сообщал Лайф, 19 июня стало известно, что Пётр Порошенко вылетел в Вашингтон на переговоры с президентом США. Ночью 20 июня (по московскому времени) он прибыл в Вашингтон и уже встретился с украинской диаспорой. На вторник у него запланирована встреча с Дональдом Трампом, Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.