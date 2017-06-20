В результате стрельбы на парковке в Нью-Мексико ранен сотрудник ФБР

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В результате стрельбы на парковке в Нью-Мексико ранен сотрудник ФБР

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Место происшествия в Альбукерке. Фото: Twitter/@CalebJamesKOB

Автомобиль, на котором злоумышленник скрылся с места происшествия, уже найден. Самого мужчину разыскивает полиция.

ФБР приступило к расследованию инцидента, произошедшего в штате Нью-Мексико. Как сообщают местные СМИ, вечером 19 июня неизвестные открыли стрельбу на парковке магазина Home Depot в городе Альбукерке.

Известно, что в результате стрельбы пострадал сотрудник ФБР. Он госпитализирован. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают полицейские. Автомобиль, на котором злоумышленник уехал, уже найден.

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