В результате стрельбы на парковке в Нью-Мексико ранен сотрудник ФБР

Автомобиль, на котором злоумышленник скрылся с места происшествия, уже найден. Самого мужчину разыскивает полиция.

ФБР приступило к расследованию инцидента, произошедшего в штате Нью-Мексико. Как сообщают местные СМИ, вечером 19 июня неизвестные открыли стрельбу на парковке магазина Home Depot в городе Альбукерке.

UPDATE: The FBI says they found the suspect vehicle from today's agent-involved shooting.https://t.co/TTPZbnMoBk — KOB 4 (@KOB4) 20 июня 2017 г.

Известно, что в результате стрельбы пострадал сотрудник ФБР. Он госпитализирован. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают полицейские. Автомобиль, на котором злоумышленник уехал, уже найден.