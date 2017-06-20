В результате стрельбы на парковке в Нью-Мексико ранен сотрудник ФБР

ФБР приступило к расследованию инцидента, произошедшего в штате Нью-Мексико. Как сообщают местные СМИ, вечером 19 июня неизвестные открыли стрельбу на парковке магазина Home Depot в городе Альбукерке.
UPDATE: The FBI says they found the suspect vehicle from today's agent-involved shooting.https://t.co/TTPZbnMoBk— KOB 4 (@KOB4) 20 июня 2017 г.
Известно, что в результате стрельбы пострадал сотрудник ФБР. Он госпитализирован. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают полицейские. Автомобиль, на котором злоумышленник уехал, уже найден.
- Популярные
- По времени