СМИ сообщили о задержании экс-директора "Гоголь-центра"

По предварительной информации, задержание Алексея Малобродского произошло в рамках дела о хищении бюджетных средств.

Сразу ряд СМИ сообщил со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, что бывший директор "Гоголь- центра" Алексей Малобродский задержан. Сообщается, что следственные действия в отношении экс-главы центра проводились в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, которые были выделены государством.

Однако официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока нет.

Отметим, Алексей Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" с 2013 по 2015 год. Также он работал продюсером в АНО "Седьмая студия".

Напомним, ранее Лайф сообщал об обысках у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, по итогам которых было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По данным следственного комитета, с 2011 по 2014 год неустановленные представители руководства некоммерческой организации "Седьмая студия" похитили 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных Министерством культуры РФ. В рамках дела произошло задержание главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая признала вину и выразила желание сотрудничать со следствием.