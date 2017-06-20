Лего в стиле ИГИЛ обнаружили в Малайзии

Жители малазийского города Тайпинг обнаружили в комплекте конструктора лего детали, сделанные в стиле террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает MalaysianDigest.
WTF ??? https://t.co/ZMFTd7SIiE— Andrew Samuel (@Scuba_Dooba) 20 июня 2017 г.
На странные игрушки малазийцы обратили внимание после того, как купили конструктор своему сыну в торговом центре. Как отмечается, по серийному номеру удалось отследить, что товар был сделан в Китае, а распространялся с помощью интернет-магазинов. Наборы предназначались для детей от шести лет.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
- Популярные
- По времени