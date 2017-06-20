В Подмосковье поезд сбил 12-летнюю девочку

ЧП произошло под Сергиевым Посадом. Пригородный поезд сбил 12-летнюю девочку на путях у станции Ашукинская.
Школьница скончалась до приезда скорой помощи.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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