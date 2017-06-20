В Подмосковье поезд сбил 12-летнюю девочку

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В Подмосковье поезд сбил 12-летнюю девочку

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Поезд. Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

ЧП произошло под Сергиевым Посадом. Пригородный поезд сбил 12-летнюю девочку на путях у станции Ашукинская.

Школьница скончалась до приезда скорой помощи.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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