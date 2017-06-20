В СКР подтвердили, что экс-директор "Гоголь-центра" задержан по делу о хищении

В ближайшее время Алексею Малобродскому предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский был задержан. Он проходит фигурантом по делу о хищении бюджетных средств в размере около 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Экс-продюсера "Седьмой студии" поймали 19 июня. В ближайшее время СКР намерен предъявить ему обвинение и подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

В ведомстве также добавили, что среди фигурантов дела о мошенничестве в крупном размере — бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и экс-директор компании Юрий Итин — последнего поместили под домашний арест.