В СКР подтвердили, что экс-директор "Гоголь-центра" задержан по делу о хищении

В Следственном комитете РФ подтвердили, что бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский был задержан. Он проходит фигурантом по делу о хищении бюджетных средств в размере около 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Экс-продюсера "Седьмой студии" поймали 19 июня. В ближайшее время СКР намерен предъявить ему обвинение и подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
В ведомстве также добавили, что среди фигурантов дела о мошенничестве в крупном размере — бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и экс-директор компании Юрий Итин — последнего поместили под домашний арест.
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