Стало известно, почему подростки могли перевернуться на лодке в Ладожском озере

Читайте также

Стало известно, почему подростки могли перевернуться на лодке в Ладожском озере

19

Установлена возможная причина ЧП на Ладожском озере, в результате которого перевернулась лодка с подростками. Как сообщает телеграм-канал Mash, Игорь Д., который управлял моторной лодкой, слишком круто повернул судно, в результате чего его опрокинуло волной. В итоге все пятеро подростком оказались в воде.

Игорь и 17-летний Андрей Ж. доплыли до берега и смогли позвать на помощь. Водолазы и спасатели до сих пор ищут пропавшую Николь и еще двух юношей.

Подробную информацию о происшествии читайте в нашей текстовой трансляции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!