Стало известно, почему подростки могли перевернуться на лодке в Ладожском озере

Установлена возможная причина ЧП на Ладожском озере, в результате которого перевернулась лодка с подростками. Как сообщает телеграм-канал Mash, Игорь Д., который управлял моторной лодкой, слишком круто повернул судно, в результате чего его опрокинуло волной. В итоге все пятеро подростком оказались в воде.

Игорь и 17-летний Андрей Ж. доплыли до берега и смогли позвать на помощь. Водолазы и спасатели до сих пор ищут пропавшую Николь и еще двух юношей.

Подробную информацию о происшествии читайте в нашей текстовой трансляции.