Китайские хакеры подглядывают за сотнями пользователей через веб-камеры

Всего за 28 долларов можно купить программное обеспечение, позволяющее наблюдать за ничего не подозревающими людьми.

В Китае хакеры продают программу (цена — 28 долларов), открывающую доступ к уязвимым веб-камерам, подключённым к Сети в любой точке мира. Об этом пишет издание Mashable.

Помимо этого, киберпреступники собирают логины и пароли для доступа к камерам и делятся ими в групповых чатах китайских мессенджеров. Каждый день хакеры выкладывают данные нескольких сотен пользователей.

В первую очередь злоумышленники взламывают системы для наблюдения за домом, а также камеры для контроля за детьми. Их владельцы чаще всего не меняют системные настройки, благодаря чему хакеры без особых проблем получают к ним доступ и следят за людьми без их ведома.