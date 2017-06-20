В СКР сообщили имена украинских военных, обстрелявших Донбасс в День Победы

В отношении них в российском ведомстве возбудили уголовное дело по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

В Следственном комитете РФ установили украинских военных, причастных к обстрелу Донбасса 9 мая. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко добавила, что всего под подозрением семь человек, в том числе и командир полка "Азов".

Так, к обстрелу мирных граждан причастны: сержант Иванцов, старший солдат Шевчук, солдат Кукуруза, солдат Кучиан, старший солдат Безенчук и сержант Сумбатян. Они выполняли приказ своего командира — старшего лейтенанта Жорина. Их позиции расположены в Волновахском районе.

Удар по Новоазовскому району ДНР был нанесён из артиллерийской пушки, пояснили в Следственном комитете. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".