Неуловимого итальянского мафиози из клана Контини задержали в Польше

Несколько лет он скрывался в городке в предгорьях Карпат как "торговый представитель и образцовый гражданин".

Польская полиция отчиталась о задержании одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози, принадлежащих к клану Контини. Речь идёт об Антонио С., которого в 2011 году неаполитанский суд приговорил к длительному тюремному заключению за торговлю наркотиками и участие в ОПГ.

Сообщается, что Антонио С. проживал в небольшом городке в предгорьях Карпат по поддельным документам и вёл двойную жизнь. Соседи отзывались о нём как об "образцовом гражданине", а сам он позиционировал себя как "обычный торговый представитель". На самом деле, находясь в глубоком подполье, он поддерживал связи с преступным миром, а также продолжал контактировать с членами своего клана, которые находились в заключении или, как и он сам, в бегах.

Решается вопрос об экстрадиции.

Отметим, клан Контини является самой могущественной и крупнейшей мафиозной каморрой в Италии. Один из главарей клана — Д. Делл'Акуила — входил в список самых опасных преступников Италии, но летом 2013 года он был пойман и арестован. Ему предъявлены обвинения в торговле оружием и наркотиками, похищениях и убийствах, а также в участии в преступной организации.