Никаких лодок. Пропавшие на Ладоге подростки сказали родителям, что идут в поход

Спасшиеся молодые люди не могут пока рассказать подробности, так как находятся в шоковом состоянии.

Молодые люди сказали родителям, что собираются в поход по побережью Ладожского озера. Откуда они взяли лодку и почему решили отправиться на рыбалку вместо марш-броска, подростки пока рассказать не могут.

— У мальчиков сильный шок, они пока не могут толком ничего пояснить, — рассказал Лайфу отец Андрея Юрий Жильцов.

Напомним, лодка с подростками перевернулась на Ладожском озере, двоим удалось спастись, ещё троих сейчас ищут. Для поисков МЧС задействует в том числе глубоководный аппарат Falcon.