Никаких лодок. Пропавшие на Ладоге подростки сказали родителям, что идут в поход

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Никаких лодок. Пропавшие на Ладоге подростки сказали родителям, что идут в поход

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Фото: © РИА Новости

Спасшиеся молодые люди не могут пока рассказать подробности, так как находятся в шоковом состоянии.

Молодые люди сказали родителям, что собираются в поход по побережью Ладожского озера. Откуда они взяли лодку и почему решили отправиться на рыбалку вместо марш-броска, подростки пока рассказать не могут.

<p>Фото: © L!FE</p>

— У мальчиков сильный шок, они пока не могут толком ничего пояснить, — рассказал Лайфу отец Андрея Юрий Жильцов.

Напомним, лодка с подростками перевернулась на Ладожском озере, двоим удалось спастись, ещё троих сейчас ищут. Для поисков МЧС задействует в том числе глубоководный аппарат Falcon.

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