Возбуждено уголовное дело после пропажи подростков в Ладожском озере в Карелии

Республиканское СУ Следственного комитета завело дело, после того как в Ладожском озере в Карелии перевернулась лодка с подростками. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
В ведомстве рассказали, что пятеро несовершеннолетних взяли у родственницы моторную алюминиевую лодку и без спасательных жилетов отправились на прогулку по озеру.
По предварительным данным, судно опрокинулось из-за того, что управлявший им молодой человек по имени Игорь слишком круто повернул лодку. В итоге она опрокинулась и подростки оказались в воде.
Двум юношам удалось доплыть до берега и позвать на помощь. Сейчас спасатели разыскивают трёх пропавших подростков.
Подробнее о ЧП на Ладожском озере читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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