Возбуждено уголовное дело после пропажи подростков в Ладожском озере в Карелии

Пятеро несовершеннолетних местных жителей отправились на прогулку, не надев спасательные жилеты.

Республиканское СУ Следственного комитета завело дело, после того как в Ладожском озере в Карелии перевернулась лодка с подростками. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В ведомстве рассказали, что пятеро несовершеннолетних взяли у родственницы моторную алюминиевую лодку и без спасательных жилетов отправились на прогулку по озеру.

По предварительным данным, судно опрокинулось из-за того, что управлявший им молодой человек по имени Игорь слишком круто повернул лодку. В итоге она опрокинулась и подростки оказались в воде.

Двум юношам удалось доплыть до берега и позвать на помощь. Сейчас спасатели разыскивают трёх пропавших подростков.

Подробнее о ЧП на Ладожском озере читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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