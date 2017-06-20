Заключенные на Бали вырыли для побега 12-метровый тоннель при помощи вилки

Ранее сообщалось, что на все работы они потратили не менее недели. Родственники одного из заключённых не удивлены, что он мог такое организовать.

Балийская полиция сообщила, что заключённые с помощью вилки и ведра не менее чем за неделю вырыли тоннель и сбежали из заточения.

Брат одного из сбежавших, австралийского заключённого Шона Дэвидсона, говорит, что не удивлён поступком своего родственника, так как "он сумасшедший".

Сейчас правоохранители разыскивают беглецов. За какие нарушения они отбывали наказание, не сообщается.