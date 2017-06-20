"Нафтогаз" призвал США к санкциям против всех участников "Северного потока — 2"

Глава украинской госкомпании заявил, что строительство газопровода якобы угрожает европейскому единству.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев призвал США ввести санкции против всех компаний, имеющих отношение к "Северному потоку — 2". Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

— Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлечённых в этот проект, — заявил глава украинской госкомпании.

Коболев сказал в интервью, что строительство газопровода угрожает Украине и европейскому единству.

"Северный поток — 2" — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предполагается, что трубопровод будет работать уже в 2019 году. Напомним, что санкции против РФ, принятие которых замедлили республиканцы, включают в себя противодействие строительству "Северного потока — 2". Данный пункт ограничений вызвал возмущение в ЕС, канцлер Австрии и глава МИД Германии видят в этом законопроекте угрозу энергообеспечению Европы.