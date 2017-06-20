Пастор из США умер во время поиска сокровищ

Мужчина хотел найти клад, спрятанный в скалистых горах миллионером Форрестом Фенном.

Полиция Нью-Мексико обнаружила тело пастора из Колорадо, который ранее сообщил друзьям, что отправляется на поиски сокровищ. Как передаёт CBS News, Пэрис Уоллес пошёл в скалистые горы, где в 2010 году миллионер Форрест Фенн спрятал клад, состоящий из золотых монет, драгоценных металлов и других артефактов.

По словам полиции, Уоллес искал спрятанные сокровища примерно в 80 километрах к северу от Санта-Фе, однако в положенный срок не вернулся из своего путешествия.

Предполагается, что общая стоимость сокровищ — миллионы долларов. Форрест Фенн надеялся, что его идея вдохновит людей на приключения, однако предупредил о таящейся опасности и предостерёг от посещения опасных старых шахт. Он уже выразил свои соболезнования семье погибшего.

— Моё сердце и молитвы с его семьёй и прихожанами, — сказал миллионер. — Это такая трагедия.

Пэрис Уоллес — не первый погибший при поиске клада. В июле 2016 года в этом же районе было найдено тело 54-летнего Рэнди Билие.