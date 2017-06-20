Российские вузы получат 400 млн рублей на развитие онлайн-обучения

Гранты из средств федерального бюджета получат те высшие учебные заведения, которые пройдут конкурсный отбор.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил постановление о правилах предоставления грантов вузам. Соотвествующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

В федеральном бюджете на 2017 год предусмотрены субсидии в размере 400 миллионов рублей на развитие онлайн-образования. Средства пойдут на создание системы оценки качества и разработку требований в этой области.

— Гранты будут предоставляться по итогам конкурсного отбора на основании соглашения Минобрнауки России с вузом-победителем по утверждаемой Минобрнауки форме. К участию в конкурсе будут допускаться вузы независимо от ведомственной подчинённости, представившие заявки в соответствии с установленными требованиями, — уточнятся в справке к постановлению.

Уже предусмотрены субсидии на развитие онлайн-обучения и на плановый период 2018 и 2019 годов (по 300 миллионов рублей).