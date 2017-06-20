На "ВИМ-авиа" завели дело из-за задержки более 170 авиарейсов

Среди основных причин коллапса — технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных самолётов, отмечают в прокуратуре.

Приволжская транспортная прокуратура возбудила административное дело против авиакомпании "ВИМ-авиа" и её гендиректора Александра Кочнева, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной разбирательства стала массовая задержка рейсов перевозчика.

Предварительно установлено, что в период с 28 мая по 12 июня 2017 года авиакомпания допустила 173 случая задержки авиарейсов. Причём речь здесь идёт только о тех вылетах, которые были перенесены более чем на два часа.

Среди основных причин массовых задержек рейсов "ВИМ-авиа" значатся технические неисправности плановых судов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных самолётов, отмечают в прокуратуре.

Как ранее сообщал Лайф, проверка Ространснадзора показала, что самолёты "ВИМ-авиа" уходят в рейс с неисправным оборудованием. В частности, в одном из "боингов" авиакомпании был неисправен модуль воздушных данных, да и правила обслуживания лайнеров регулярно нарушались.