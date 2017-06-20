В квартире у протаранившего полицейский фургон в Париже нашли материалы для бомб

Примечательно, что водитель автомобиля находился в списке подозреваемых в терроризме.

Полицейские обыскали квартиру мужчины, который 19 июня намеренно врезался в фургон с жандармами на Елисейских Полях. Как сообщает BFMTV, в итоге у него дома нашли материалы для изготовления взрывчатки.

Кроме того, у него обнаружили длинноствольное оружие и боеприпасы. Стоит отметить, что до этого обыск был проведён и в машине, на которой он и врезался в жандармов. Там нашли автомат Калашникова, газовый баллон и патроны.

Ранее Лайф сообщал, что на Елисейских Полях в центре Парижа мужчина намеренно протаранил фургон с полицейскими. Примечательно, что водитель находился в списке подозреваемых в терроризме