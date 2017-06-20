В Центре Славы Полунина заявили, что застрявший в авто в Москве медведь не их

Медвежонок три дня сидел в машине, как сообщалось, из-за того, что водитель решил заехать домой.

Администратор по проведению представлений Международного театрального центра Славы Полунина Инга Лозовая заявила Лайфу, что про застрявшего в авто медведя слышит впервые. По её словам, "сотрудником центра" он не является.

— У нас нет дрессировщиков в штате. В спектаклях медведи не используются. У нас только клоуны, — рассказала Лозовая.

Напомним, медвежонок три дня сидел в запертом автомобиле в Черёмушках. По предварительным данным, инцидент произошёл потому, что водитель при перевозке решил заехать домой.