Море, солнце и песок. Стало известно, где находятся лучшие пляжи в мире

В пятёрку рейтинга европейского Фонда экологического образования (FEE) вошли Испания, Греция, Франция, Турция и Италия.

Согласно данным FEE, страной с наибольшим числом качественных пляжей (579, а также 100 яхтенных стоянок и пять причалов) является Испания. Именно столько берегов Пиренейского полуострова отмечены "голубым флагом" — специальным знаком, который говорит о чистоте воде и качестве инфраструктуры.

В пятёрку рейтинга также вошли Греция (486 пляжей и 12 портов), Франция (390 пляжей и 102 порта), Турция (476 пляжей) и Италия (342 пляжа).

Эксперты также заглянули и в Россию, однако у нас "голубым флагом" отметили только один пляж, который находится в посёлке Янтарный Калининградской области.

Всего при составлении списка учитывались 3574 пляжа и 662 гавани из 45 стран мира.