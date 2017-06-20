Море, солнце и песок. Стало известно, где находятся лучшие пляжи в мире

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Море, солнце и песок. Стало известно, где находятся лучшие пляжи в мире

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Пляж в  Кальпе, Испания. Фото: ©Flickr/Nicolas Vigier

В пятёрку рейтинга европейского Фонда экологического образования (FEE) вошли Испания, Греция, Франция, Турция и Италия.

Согласно данным FEE, страной с наибольшим числом качественных пляжей (579, а также 100 яхтенных стоянок и пять причалов) является Испания. Именно столько берегов Пиренейского полуострова отмечены "голубым флагом" — специальным знаком, который говорит о чистоте воде и качестве инфраструктуры.

<p>Побережье Греции. Фото: © Flickr / Militaru Alin Cristian</p>

В пятёрку рейтинга также вошли Греция (486 пляжей и 12 портов), Франция (390 пляжей и 102 порта), Турция (476 пляжей) и Италия (342 пляжа).

<p>Пляж в посёлке Янтарный. Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина</p>

Эксперты также заглянули и в Россию, однако у нас "голубым флагом" отметили только один пляж, который находится в посёлке Янтарный Калининградской области.

Всего при составлении списка учитывались 3574 пляжа и 662 гавани из 45 стран мира.

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