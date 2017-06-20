ФСБ проводит обыски в администрации Миасса

Сотрудники ФСБ РФ по Челябинской области прибыли с обысками в администрацию Миасса. Вместе с ними оперативно-следственные мероприятия проводят и региональное управление СКР.

Сотрудники правоохранительных органов пообещали, что комментарии относительно обысков и подробная информация появятся в ближайшее время.

Стоит отметить, что 18 апреля в администрации Миасса уже были проведены следственные действия, в рамках которых изъяли ряд документов. Сотрудники правоохранительных органов проверили законность выделения земельных участков в Миасском округе.