ФСБ проводит обыски в администрации Миасса

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ФСБ проводит обыски в администрации Миасса

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Сотрудники ФСБ РФ по Челябинской области прибыли с обысками в администрацию Миасса. Вместе с ними оперативно-следственные мероприятия проводят и региональное управление СКР.

Сотрудники правоохранительных органов пообещали, что комментарии относительно обысков и подробная информация появятся в ближайшее время.

Стоит отметить, что 18 апреля в администрации Миасса уже были проведены следственные действия, в рамках которых изъяли ряд документов. Сотрудники правоохранительных органов проверили законность выделения земельных участков в Миасском округе.

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