В Якутске продавец заклеил семилетнему мальчику рот скотчем за кражу шоколада

35-летний мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника магазина в Якутске, который обвиняется в том, что заклеил рот скотчем семилетнему ребёнку за кражу шоколада.

— После проверки сведений СМИ об удержании малолетнего ребёнка возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего продавца, — отметили в ведомстве. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

По данным следствия, ребёнок взял шоколад и в знак наказания продавец заклеил ему кисти рук и рот скотчем, удерживая его в течение десяти минут в подсобном помещении. Мальчика освободили благодаря девушке, которая вмешалась в ситуацию. Она сняла инцидент на камеру телефона и опубликовала видео в Сети.

Следствие установило, что ребёнок является второклассником. Продавец, ранее не судимый, был арестован и признал свою вину. Отмечается, что он не имеет постоянного места жительства и регистрации.