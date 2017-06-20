На Украине лебедь Гриша напал на мужчину, который пытался "принять душ" в пруду

Как позже рассказал житель города Кременчуга, он полез в водоём, так как в его квартире не было воды.

Житель города Кременчуга, который пришёл в городской сад "принять душ", был вынужден вытерпеть нападение лебедя Гриши, сообщил Виталий Дедюрин, руководитель предприятия "Городской сад".

— Не обращая внимание на замечания посетителей, мужчина разделся, перелез через заграждение озера и стал намыливаться, — пишет он на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, от нападения пострадал больше не мужчина, а лебедь.

— Лебедь Гриша, защищая свою лебединую семью, пытался защищаться, но мужчина схватил его за шею и пытался утопить, навалившись на него всем телом, — пишет Дедюрин.

На крики мужчины о помощи поспешил мужчина, который и спас его. У лебедя Гриши травмировано крыло, а в отношении мужчины хотят возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными.