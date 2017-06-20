ЕСПЧ счёл неправомерным закон РФ о запрете гей-пропаганды среди детей

Жалобу ранее подали трое активистов российского ЛГБТ-движения: Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселёв.

Европейский суд по правам человека признал неправомерным российский закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ.

— В деле "Баев и другие против России" Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьёй 10 конвенции (свобода выражения мнений), — говорится в решении суда.

Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным в июне 2013 года. Он предусматривает штрафы от четырёх до пяти тысяч рублей для физических лиц, а для юридических — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.