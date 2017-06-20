Емельяненко хочет пригласить Трампа на свой бой с Митрионом

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Емельяненко хочет пригласить Трампа на свой бой с Митрионом

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Ранее поединок между россиянином и американцем пришлось перенести на несколько месяцев из-за проблем со здоровьем у спортсмена из США.

Боец ММА Фёдор Емельяненко признался, что хотел бы увидеть на зрительских трибунах президента США Дональда Трампа во время поединка с американцем Мэттом Митрионом. Об этом российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам заявил в эфире MMA Hour.

<p>Официальная афиша боя</p>

— Да, я был бы рад, если бы Трамп пришёл поддержать нас в бою с Митрионом, — сказал Емельяненко.

Отметим, поединок состоится 24 июня на арене Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. К слову, соперники планировали сойтись на ринге ещё в феврале, однако бой был перенесён из-за проблем со здоровьем у спортсмена из США. У Митриона обнаружили камни в почках.

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