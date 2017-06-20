Минтруд подготовил календарь праздников и выходных в 2018 году

Примечательно, что рабочая неделя после первых майских праздников будет состоять всего из двух дней.

В Минтруде составили календарь праздников и выходных на 2018 год. Так, в министерстве предлагают увеличить количество нерабочих дней в марте и в мае за счёт январских каникул.

— Предлагается выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно, — отмечается в пояснительной записке, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных актов.

В ведомстве также предложили сделать выходными днями 30 апреля, 11 июня и 31 декабря, так как 28 апреля, 9 июня и 29 декабря выпадают на субботы.