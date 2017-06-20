Минтруд подготовил календарь праздников и выходных в 2018 году

В Минтруде составили календарь праздников и выходных на 2018 год. Так, в министерстве предлагают увеличить количество нерабочих дней в марте и в мае за счёт январских каникул.
— Предлагается выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно, — отмечается в пояснительной записке, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных актов.
В ведомстве также предложили сделать выходными днями 30 апреля, 11 июня и 31 декабря, так как 28 апреля, 9 июня и 29 декабря выпадают на субботы.
Следуя из календаря, в 2018 году россияне смогут отдыхать:
- 30 декабря 2017 года — 8 января 2018 года;
- 23–25 февраля;
- 8–11 марта;
- 29 апреля — 2 мая;
- 9 мая;
- 10–12 июня;
- 3–5 ноября.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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