Двое найденных на Ладоге в Карелии подростков уже дают показания

Как рассказала Лайфу заместитель главного врача по медицинской части сортавальской ЦРБ Оксана Потурай, они находятся в стабильном состоянии.

Следователи работают с двумя подростками 16 и 17 лет, которые ранее были найдены на Ладожском озере в Карелии. Об этом сообщила Лайфу заместитель главного врача по медицинской части сортавальской ЦРБ Оксана Потурай.

— Двое подростков 16 и 17 лет доставлены в хирургическое отделение с переохлаждением. Состояние детей стабильное. С ними работают следователи, — отметила Потурай.

Напомним, пятеро подростков отправились на прогулку без спасательных жилетов. Родителям они не говорили про свою опасную затею, сообщив лишь, что хотят в поход. На данный момент обнаружены двое из пятерых подростков.