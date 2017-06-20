Спустя 20 лет мать "восстала из мёртвых", чтобы отобрать у сына квартиру

Жительница Иванова подала иск в суд, чтобы отсудить у своего брошенного в 90-х годах сына квартиру.

На протяжении почти 10 лет Ирина Белова из Иванова числилась умершей. Как сообщает паблик Mash, ещё в 1998 году женщина уехала из родного города в Москву, оставив новорождённого сына Артура бабушке и дедушке. Домой она так и не вернулась, и ни родственники, ни правоохранительные органы так и не смогли отыскать Ирину, в связи с чем в 2007 году было вынесено решение признать её умершей. Однако женщина оказалась не просто жива, спустя 20 лет она вернулась к сыну, чтобы забрать у него квартиру.

— Она сказала: "Здравствуйте, Артур, я твоя мама". Я не то что не поверил, я не мог узнать её, — рассказал Артур Белов.

Однако на этом приветствии всё знакомство с сыном остановилось. Женщину не интересовала жизнь Артура и как он провёл без неё эти 20 лет. А ведь только за последние годы молодой человек женился и сделал ремонт в квартире. Ирина сразу попросила его прописать у себя и оформить право собственности на жилплощадь. Она пообещала, что Артур вместе с женой смогут остаться в квартире, но Артур с супругой не верят внезапно появившейся матери. По их мнению, сразу после оформления права собственности Ирина продаст квартиру и снова исчезнет.

Тогда Ирина приняла решение действовать через суд. Сперва она добилась отмены постановления о признании её умершей. А теперь подала иск о признании права собственности на квартиру сына.