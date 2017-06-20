Эксперт о возможности размещения военных резервов США на Украине: Пусть мечтают

По словам Александра Жилина, американские власти не заинтересованы в конфликте с Россией из-за Украины.

Говорить о том, что Украина готова к размещению американской армии на своей территории, может только ограниченный человек. Об этом Лайфу заявил полковник запаса, военный эксперт и журналист Александр Жилин, комментируя слова спикера Рады Андрея Парубия.

— Что касается заявлений Парубия — всех, без исключения — человек, который стоял длительное время на учёте в психиатрической больнице и имеет кличку "дурень" — дурачок, в переводе с украинского, то комментировать их сложно, — отметил Жилин. — Никто не возьмёт на себя ответственность, в том числе в Соединённых Штатах Америки, использовать Украину, чтобы возникли проблемы или прямой боевой контакт между русскими и американцами. Это просто невозможно.

По словам эксперта, американцы уже давно не воюют своими войсками, а создают террористические организации.

— Соединённые Штаты Америки — это страна-террорист, — заявил Жилин. — Она совершенно блестяще использует террористические организации, которые сама и создаёт — это ИГИЛ*, "Ан-Нусра"* и другие. Поэтому Парубий может мечтать.

Также, по словам Жилина, украинские власти понимают, что они банкроты, и пытаются сделать так, чтобы о них не забыли.

— Я пониманию — об Украине забывают. Не до неё сейчас — в Соединённых Штатах обостряется политическая борьба двух кланов, — отметил он. — Какая Украина — до неё если время и дойдёт, то только в одном случае — если планировщики примут решение столкнуть лбами Украину и Россию. Но они найдут возможность это сделать без участия американских солдат.

Ранее Лайф писал о заявлении спикера Рады, который рассказал, что США могут разместить на Украине военные резервы.

* Организации запрещены на территории России решением Верховного суда.