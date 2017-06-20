Вице-спикер пришла в Раду в футболке с надписью No pain, no power

Оксана Сыроид объявила голодовку вслед за председателем депутатской фракции "Самопомощи" Олегом Березюком.

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид объявила голодовку вслед за председателем депутатской фракции "Самопомощи" Олегом Березюком. А на заседание она пришла в майке с надписью No pain, no power ("Нет боли, нет силы").

— Я буду голодать для того, чтобы попытаться защитить людей от произвола. Это мой поступок, мой выбор как человека, — заявила она.

Ранее сообщалось, что 19 июня Олег Березюк объявил голодовку. Власти Львова снова попросили кабмин и президента Украины Петра Порошенко ввести в городе режим ЧС из-за мусора, который не вывозят с улиц.