В Кремле отреагировали на предстоящую встречу Трампа с Порошенко

Ожидается, что переговоры лидеров США и Украины пройдут сегодня в Вашингтоне, при этом в них будет участвовать и вице-президент Пенс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предстоящая встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко является суверенным делом США и Украины.

— Это касается двусторонних американо-украинских отношений. Естественно, это суверенное дело двух стран, — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что Москва надеется на то, что после этой встречи американские власти направят в Киев мощный сигнал о необходимости имплементации минских соглашений.

В Белом доме подтвердили, что Трамп всё-таки сможет провести переговоры с Порошенко. Ожидается, что встреча состоится 20 июня в 18:00 мск.