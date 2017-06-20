МВД отказалось передавать в СК дело "пьяного" мальчика

Несмотря на давление Центрального аппарата Следственного комитета РФ, прокуратура поддержала это решение.

Несмотря на требование главы СК РФ Александра Бастрыкина немедленно передать дело "пьяного" мальчика в Следственный комитет, МВД удалось отстоять своё право продолжить расследование. Как сообщает телеграм-канал Mash, сейчас дело направлено в ГСУ МВД России по Московской области.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о готовности забрать дело "пьяного" мальчика, даже если ему придётся привлекать Генеральную прокуратуру. В отношении отстранённого от дела следователя Дмитрия Аринушкина проводится служебная проверка.

Напомним, шестилетнего мальчика Алёшу сбили насмерть в Балашихе. В образце крови ребёнка якобы нашли следы алкоголя. Родители считают эти результаты сфальсифицированными.