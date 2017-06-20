Действия коалиции в Сирии вызывают серьёзную озабоченность в Кремле

Поводом послужил тот факт, что авиация коалиции сбила сирийский истребитель Су-22.

В Кремле серьёзно озабочены тем, как действует международная коалиция во главе с США на территории Сирии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Ситуация, безусловно, связанная с действиями коалиции, вызывает весьма серьёзную озабоченность, — пояснил представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, 18 июня на территории провинции Ракка самолёты коалиции сбили сирийский истребитель Су-22. Ответом России на этот инцидент стало приостановление сотрудничества с США в рамках меморандума о полётах в САР.