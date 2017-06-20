Годовалая девочка из США забывает свои первые слова из-за болезни Альцгеймера

У ребёнка затруднена речь, наблюдается мышечная слабость, увеличение органов и слабоумие.

У годовалой Мэриэн Макглоклин диагностировали болезнь Ниманна — Пика, из-за которой у девочки увеличиваются органы, наблюдается мышечная слабость, слабоумие и затруднена речь. Помимо этого, у ребёнка выявили болезнь Альцгеймера. Как сообщает The Mirror, в девять месяцев малышка выучила слова "привет" и "пока", но не повторяла их и забыла.

Сейчас девочка проходит экспериментальное лечение и является самой маленькой пациенткой в группе. После нескольких курсов лечения Мэриэн сделала свои первые шаги.

Родители ребёнка, 34-летняя Сара и 33-летний Павел, пытаются сделать всё возможное, чтобы в обществе узнали о подобной проблеме. Пара надеется, что их дочери смогут помочь до того, как девочка потеряет способность двигаться, есть, говорить и даже дышать.

— Врачи в течение семи месяцев не могли поставить диагноз, — говорит мама малышки. — Нам так повезло, что Мэриэн взяли в экспериментальную группу. Без этого лечения она, скорее всего, умрёт.