Песков заявил об отсутствии конструктивного диалога с США

Россия последовательно доводит до партнёров свою позицию по темам, вызывающим раздражение, однако всестороннего обсуждения этих тем до сих пор не практикуется, констатируют в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не готовит никаких встречных требований к США в связи с так называемым планом Тиллерсона, о котором стало известно СМИ.

По словам Пескова, Россия и так последовательно доводит до партнёров свою позицию по общим проблемам, однако конструктивного обсуждения этих тем до сих пор не практикуется.

— Мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен. Но пока, к сожалению, констатировать какого-то начала конструктивного обсуждения этих тем мы не можем, — посетовал представитель Кремля.

Напомним, "план Тиллерсона", по версии СМИ, якобы основан на трёх принципах: дать понять России, что "агрессивные действия в отношении США будут контрпродуктивны для обеих сторон", развивать сотрудничество по вопросам "стратегической важности" (ситуация в Сирии, ядерная программа КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж), а также достичь долгосрочных общих геополитических целей в отношениях с Москвой.