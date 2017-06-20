Песков не комментирует возможность открытого противостояния РФ и США в Сирии

Кроме того, вопрос о возобновлении военных контактов Москвы и Вашингтона в Кремле переадресовали Минобороны РФ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать возможность открытого столкновения России и США на территории Сирии.

— Я оставлю это без комментариев, — отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, не переживают ли в Кремле, что ситуация в Сирии перерастёт в открытое противостояние двух стран.

Что касается возобновления военных контактов России и США по САР, то Песков переадресовал этот вопрос в Минобороны страны.

Поводом послужил тот факт, что авиация коалиции во главе с США сбила сирийский истребитель на территории провинции Ракка. При этом военный самолёт выполнял боевую задачу по ликвидации боевиков ИГИЛ*.

В ответ в Минобороны РФ приостановили взаимодействие с Вашингтоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.