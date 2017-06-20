Прямая линия с Путиным привлекла внимание рекордного количества россиян

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным вызвала у россиян рекордный интерес. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), программа привлекла внимание 66% грждан.
В прямом эфире за ответами на вопросы следили 11% россиян, 31% посмотрели отдельные фрагменты трансляции в Сети, а 24% узнали о ключевых моментах из новостей в газетах и Интернете.
Значительная часть (88%) респондентов в целом удовлетворены ответами главы государства. Этот показатель вырос на 12% с прошлого года.
Более трети опрошенных (39%) заявили, что беседа была для них интересной.
Исследование было проведено с 15 по 19 июня. Всего опросили 1800 респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.
Ранее Лайф писал, что больше всего зрителям запомнился рассказ онкобольной девушки из Апатитов о проблемах с медицинской помощью.
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