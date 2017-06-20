Прямая линия с Путиным привлекла внимание рекордного количества россиян

За ответами главы государства следило максимальное за десять лет количество граждан.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным вызвала у россиян рекордный интерес. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), программа привлекла внимание 66% грждан.

В прямом эфире за ответами на вопросы следили 11% россиян, 31% посмотрели отдельные фрагменты трансляции в Сети, а 24% узнали о ключевых моментах из новостей в газетах и Интернете.

Значительная часть (88%) респондентов в целом удовлетворены ответами главы государства. Этот показатель вырос на 12% с прошлого года.

Более трети опрошенных (39%) заявили, что беседа была для них интересной.

Исследование было проведено с 15 по 19 июня. Всего опросили 1800 респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

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