Путин посмотрит балет в Большом театре вместе с Темером

Как ожидается, будут выступать лауреаты Международного конкурса артистов балета и хореографов.

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Мишел Темер вечером будут смотреть гала-концерт Международного конкурса артистов балета и хореографов, который состоится на старой сцене Большого театра, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— На вечер у президента запланирована целая серия рабочих бесед, но перед этим, как мы ожидаем, возможно, он посетит Большой театр. Как мы ожидаем, к президенту присоединится президент Бразилии Мишел Темер, — сообщил Песков.

Сегодня, 20 июня, свой первый визит в Россию совершает Мишел Темер. У него запланированы встречи не только с Владимиром Путиным, но и с Дмитрием Медведевым, а также Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.