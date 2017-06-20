"Самый красивый преступник США" вышел на подиум в рамках Недели моды в Милане

Американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, принял участие в Неделе моды в Милане. Снимок с показа манекенщик опубликовал на своей странице в "Инстаграме", сообщает портал "Дни.ру".
Микс принял участие в показе новой коллекции немецкого дизайнера Филиппа Плейна, лицом которой он является. Манекенщик опубликовал также фото с вечеринки с самим Плейном.
Отметим, что у Джереми Микса всего 90 публикаций в "Инстаграме". Несмотря на это, его аудитория составляет более 1,1 миллиона человек, а фото с миланского показала уже собрало более 90 тысяч лайков.
История жизни Джереми Микса похожа на сказку о Золушке. В 2014 году он был арестован за незаконное хранение оружия. После этого на странице полиции в "Фейсбуке" было опубликовано фото молодого человека, что и изменило его жизнь.
Во время полуторалетнего заключения обладатель голливудской внешности подписал контракт с профессиональным модельным агентством White Cross Management. И после освобождения он сменил тюрьму на подиум.
Ранее Лайф писал о том, что самый красивый преступник дебютировал на подиуме перед Мадонной и Кайли Дженнер.
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