"Самый красивый преступник США" вышел на подиум в рамках Недели моды в Милане

Джереми Микс принял участие в показе новой коллекции Philipp Plein, лицом которой является.

Американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, принял участие в Неделе моды в Милане. Снимок с показа манекенщик опубликовал на своей странице в "Инстаграме", сообщает портал "Дни.ру".

Fashion week in Milan ! @philippplein78 Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Июн 18 2017 в 7:07 PDT

Микс принял участие в показе новой коллекции немецкого дизайнера Филиппа Плейна, лицом которой он является. Манекенщик опубликовал также фото с вечеринки с самим Плейном.

Amazing time at @amfar with @nickiminaj @philippplein78 @alecmonopoly Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Май 27 2017 в 11:26 PDT

Отметим, что у Джереми Микса всего 90 публикаций в "Инстаграме". Несмотря на это, его аудитория составляет более 1,1 миллиона человек, а фото с миланского показала уже собрало более 90 тысяч лайков.

Northern State Warriors #Dubnation #Warriors #CantStopWontStop #NorthernCalifornia Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Июн 12 2017 в 8:30 PDT

История жизни Джереми Микса похожа на сказку о Золушке. В 2014 году он был арестован за незаконное хранение оружия. После этого на странице полиции в "Фейсбуке" было опубликовано фото молодого человека, что и изменило его жизнь.

Во время полуторалетнего заключения обладатель голливудской внешности подписал контракт с профессиональным модельным агентством White Cross Management. И после освобождения он сменил тюрьму на подиум.

Proud to be a part of the @muzikconnect family. Thank you for this opportunity @jasonahardi Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Дек 20 2016 в 4:32 PST

Ранее Лайф писал о том, что самый красивый преступник дебютировал на подиуме перед Мадонной и Кайли Дженнер.