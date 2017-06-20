Песков считает неуместным устраивать гонки с Киевом по поводу встречи с Трампом

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Песков считает неуместным устраивать гонки с Киевом по поводу встречи с Трампом

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

При этом в Кремле саму встречу Порошенко с президентом США назвали суверенным делом двух стран.

В Кремле считают неуместным устраивать гонки с Украиной относительно встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, — пояснил Песков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко похвастался, что встретится с Трампом раньше, чем это сделает российский лидер Владимир Путин.

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