Песков считает неуместным устраивать гонки с Киевом по поводу встречи с Трампом

При этом в Кремле саму встречу Порошенко с президентом США назвали суверенным делом двух стран.

В Кремле считают неуместным устраивать гонки с Украиной относительно встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, — пояснил Песков.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко похвастался, что встретится с Трампом раньше, чем это сделает российский лидер Владимир Путин.