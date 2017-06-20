Главврач Апатитской больницы уволился после жалобы онкобольной девушки Путину

Дарью Старикову лечили от болей в спине, когда на самом деле у неё было онкологическое заболевание.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной больницы Юрий Ширяев уволился после того, как на проблемы в этом медучреждении указала Дарья Старикова во время прямой линии с Владимиром Путиным.

Отмечается, что Ширяев написал заявление по собственному желанию. Кроме того, в скором времени работу в больнице оставит и глава медчасти Елена Долгова.

При этом местные СМИ отмечают, что после увольнения бывший главный врач отправился на проведение сложной операции в Кировск.

Напомним, во время прямой линии Дарья Старикова рассказала Владимиру Путину, что изначально ей поставили диагноз межпозвоночный остеохондроз и долгое время лечили от болей в спине. В итоге оказалось, что у местной жительницы четвёртая стадия рака.