Задержанный актёр "Универа" оказался закладчиком наркотиков

Молодого человека задержали с восемью граммами мефедрона в конце мая. Ему предъявлено официальное обвинение.

Арестованный актёр сериалов "Интерны" и "Универ" 27-летний Дмитрий Бушин подрабатывал закладкой наркотиков.

Молодого человека задержали в конце мая с восемью граммами мефедрона. Но после повторного обыска у места задержания рядом с Рижским вокзалом была найдена закладка. Экспертиза подтвердила, что в спрятанном пакетике содержится именно это вещество — мефедрон.

Сейчас актёру предъявлено официальное обвинение. Решением Мещанского суда он был помещён под стражу.

Дмитрий Бушин известен по участию в нескольких сериях ситкомов "Универ" и "Интерны". Также молодой человек снимался в рекламе.