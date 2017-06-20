Задержанный актёр "Универа" оказался закладчиком наркотиков

Арестованный актёр сериалов "Интерны" и "Универ" 27-летний Дмитрий Бушин подрабатывал закладкой наркотиков.
Молодого человека задержали в конце мая с восемью граммами мефедрона. Но после повторного обыска у места задержания рядом с Рижским вокзалом была найдена закладка. Экспертиза подтвердила, что в спрятанном пакетике содержится именно это вещество — мефедрон.
Сейчас актёру предъявлено официальное обвинение. Решением Мещанского суда он был помещён под стражу.
Дмитрий Бушин известен по участию в нескольких сериях ситкомов "Универ" и "Интерны". Также молодой человек снимался в рекламе.
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