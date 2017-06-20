Задержанный актёр "Универа" оказался закладчиком наркотиков

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Задержанный актёр "Универа" оказался закладчиком наркотиков

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Актёр Дмитрий Бушин. Фото: © "Актёр Онлайн"

Молодого человека задержали с восемью граммами мефедрона в конце мая. Ему предъявлено официальное обвинение.

Арестованный актёр сериалов "Интерны" и "Универ" 27-летний Дмитрий Бушин подрабатывал закладкой наркотиков.

Молодого человека задержали в конце мая с восемью граммами мефедрона. Но после повторного обыска у места задержания рядом с Рижским вокзалом была найдена закладка. Экспертиза подтвердила, что в спрятанном пакетике содержится именно это вещество — мефедрон.

Сейчас актёру предъявлено официальное обвинение. Решением Мещанского суда он был помещён под стражу.

Дмитрий Бушин известен по участию в нескольких сериях ситкомов "Универ" и "Интерны". Также молодой человек снимался в рекламе.

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