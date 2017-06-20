Американские заключённые спасли жизнь упавшему в обморок надзирателю

Потерявшему сознание от жары мужчине сделали искусственное дыхание и массаж сердца.

Шестеро заключённых стригли траву на кладбище, когда их надзиратель потерял сознание из-за жары. Мужчины бросились к пострадавшему, сняли с него бронежилет, и, пока остальные пытались вызвать врачей, один из осуждённых сделал надзирателю искусственное дыхание и массаж сердца.

— Когда он начал дышать, он это делал очень тяжело и быстро, — рассказал один из спасителей, Грег Уилльямс. — На мой взгляд, тут дело не в том, кто находится в тюрьме, а кто нет. Человек упал, и мы обязаны были ему помочь.

По словам местного шерифа Джонни Мотса, инцидент продемонстрировал отношения в тюрьме, когда, несмотря на положение, люди относятся друг к другу с уважением.

— Это действительно говорит об офицерах, о том, как они относятся к заключённым — по-человечески и по-семейному.

Как сообщает Daily Mail, за помощь заключённых отблагодарили обедом.