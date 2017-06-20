В России отзывают около 7 тысяч кроссоверов Nissan из-за угрозы возгорания

Речь идёт о японской модели Murano Z51, производившейся в период с 2013 по 2016 год.

Российский представитель Nissan решил отозвать из нашей страны около семи тысяч кроссоверов Murano Z51. Как пояснили в Росстандарте, существует угроза возгорания машин, которые были произведены с июня 2013 по ноябрь 2016 года.

Как оказалось, при производстве авто была допущена ошибка при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя. В результате чего может возникнуть чрезмерно высокое давление и последующее возгорание кроссовера.

Водителей, у которых автомобили подлежат отзыву, проинформируют. Отмечается, что ремонт будет проведён бесплатно.