Росавиация будет ежедневно публиковать список задержек чартерных рейсов

Глава ведомства считает, что благодаря таким мерам пассажиры будут тщательнее подходить к выбору авиакомпании.

Росавиация будет ежедневно информировать пассажиров о задержках чартерных рейсов. С 21 июня информация будет появляться на сайте ведомства.

— Для начала будем публиковать ежедневно список задержек рейсов с наименованиями этих авиакомпаний, чтобы уже сами пассажиры могли выбирать, какими авиакомпаниями им летать, мы этот список с завтрашнего дня будем публиковать на сайте Росавиации, — заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Также Росавиация планирует провести проверки сертификационных и лицензионных требований в целях обеспечения безопасности полётов.

Нерадько добавил, что только в крайнем случае ведомство пойдёт на ограничение программ нерегулярных перевозок.

— Если будем видеть, что перевозчик не стремится исправить ситуацию, — пояснил он.

Напомним, что Росавиация обязала чартерные авиакомпании устранить задержки рейсов до 20 июня.