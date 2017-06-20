В Кремле начались переговоры Путина и Атамбаева

Государственный визит главы Киргизии в Москву приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

В эти минуты в Кремле начинаются переговоры президента России Владимира Путина с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Его государственный визит в Москву приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между странами.

Накануне президенты уже провели неформальную встречу, во время которой обозначили ряд вопросов для проведения российско-киргизских переговоров. А уже сегодня главы двух государств смогут подробнее обсудить дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях.

— Вчера мы имели возможность достаточно долго и в спокойной неформальной обстановке поговорить по всему комплексу наших отношений, по международным вопросам. Рад, что сегодня и в узком, и в широком составе сможем предметно с нашими коллегами поговорить. Поговорить о том, как выстраиваем двусторонние отношения, что сделано за последнее время, а сделано немало, в том числе в многостороннем формате, имею в виду Евразийский экономический союз, — указал в своей приветственной речи президент России Владимир Путин.

Он также добавил, что Россия и Киргизия — это близкие союзники и надёжные друзья.