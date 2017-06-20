Известный рекламщик объяснил, почему Гран-при "Каннских львов" получил мем

По словам Андрея Амлинского, людей сейчас привлекают вещи простые и смешные на человеческом уровне.

Владелец и креативный директор рекламного агенства "Amlinsky — креативные стратегии" прокомментировал то, что Гран-при "Каннских львов" впервые получил мем. В номинации "Здоровье и благополучие" победил социальный проект австралийских властей и компании Clemenger BBDO "Познакомьтесь с Грэмом". Грэм — это манекен человека, который способен выжить в ДТП, и герой многочесленных мемов.

Congratulations, Grand Prix goes to 'Meet Graham' a model that reminds us of our vulnerability on the road & road accidents #LionsHealth pic.twitter.com/LaXlZ0UKP2 — Cannes Lions (@Cannes_Lions) 17 июня 2017 г.

— Вырабатывается новый язык — это уже не язык прямой рекламы, а язык социальных медиа. Поэтому если раньше давали какой-то сумасшедшей идее или суперсъёмкам, то теперь дают мему. Суперсъёмки уже не удивят так же, как удивит какой-нибудь Ждун, простые и смешные вещи на человеческом уровне, — рассказал Андрей Амлинский.

По словам рекламщика, эта тенденция объективна и уже не зависит от них.

— Раньше реклама устанавливала какие-то критерии крутости или красоты, а сейчас она хочет просто быть с тобой, — добавил Амлинский. — Её идеал — это вживиться под кожу и жить там, как бактерии.