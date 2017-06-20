Мажор в Москве "поставил на счётчик" сотрудника ГИБДД, потребовав 12 млн рублей

Попавшись на грубом нарушении ПДД, 32-летний Сурен Ванецян умолял инспектора его отпустить, а после шантажировал его делом о взятке.

История произошла минувшей осенью в центре Москвы. Как сообщает паблик Mash, Сурен Ванецян гонял по городу за рулём BMW и проехал по встречке. Патрульные остановили нарушителя и начали оформлять протокол. Но после долгих уговоров Ванецяна инспектор согласился отпустить его "с миром" и предупреждением за 10 тысяч рублей. Как оказалось, мажор снял всю беседу на видео. Позже он связался с полицейским и пригрозил обнародовать запись, если тот не заплатит ему два миллиона рублей.

Инспектор под давлением шантажиста собрал нужную сумму. Но Ванецян не успокоился и решил поднять ставки, увеличив цену за молчание до 12 миллионов. Поняв, что такую сумму не осилить, инспектор сдался руководству. Полицейский был уволен со службы. А Сурен Ванецян задержан за вымогательство.